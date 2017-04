Galaxy defender Hugo Arellano called into U.S. U-20 camp

Galaxy defender Hugo Arellano was on the 25-man U.S. U-20 Men’s National Team roster that coach Tab Ramos has assembled in London. The camp is the first international training camp of the year as the U.S. begins preparations for the FIFA U-20 World Cup in Korea next month.

The U.S. is grouped with Ecuador, Senegal and Saudi Arabia.

Cal goalkeeper Jonathan Klinsmann (Newport Beach) is also on the roster.

GOALKEEPERS (4): Jonathan Klinsmann (University of California; Newport Beach, Calif.), James Marcinkowski (Georgetown; Alamo, Calif.), Brady Scott (De Anza Force; Petaluma, Calif.), Justin Vom Steeg (Fortuna Dusseldorf; Santa Barbara, Calif.)

DEFENDERS (8): Hugo Arellano (LA Galaxy; Norwalk, Calif.), Daniel Barbir (West Bromwich Albion F.C.; Allentown, Pa.), Marcello Borges (University of Michigan; Kearny, N.J.), Aaron Herrera (University of New Mexico; Casa Grande, Ariz.), John Nelson (Internationals SC; Medina, OH), Keaton Parks (Plano, Texas; Unattached), Miles Robinson (Atlanta United FC; Arlington, Mass.), Brandon Terwege (FC Dallas; Highland Village, Texas)

MIDFIELDERS (7): Mukwelle Akale (Villarreal CF; Minneapolis, Minn.), Collin Fernandez (Chicago Fire; Bridgeview, IL), Jeremiah Gutjahr (Indiana University; Bloomington, IN), Djordje Mihailovic (Chicago Fire; Bridgeview, Ill.), James Murphy (Sheffield Wednesday F.C.; Scotch Plains, N.J.), Yosef Samuel (Bethlehem Steel FC; Atlanta, Ga.), Eryk Williamson (University of Maryland; Alexandria, Va.)

FORWARDS (6): Sebastien Des Pres (Blackpool FC; San Diego, Calif.), Felipe Hernandez (Swope Park Rangers; Murfreesboro, Tenn.), Lagos Kunga (Atlanta United FC, Tucker, Ga.), Stephen Payne (Estoril Praia; Birmingham, Ala.), Emmanuel Sabbi (UD Las Palmas; Columbus, OH), Mason Toye (PDA, South Orange, N.J.)